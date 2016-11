Polska w remoncie: Przerwiemy rosyjską izolację

reklama

W piątek, 25 listopada w sali Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa spotkali się z gospodarzami miasta, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji ekologicznych by rozmawiać o planach budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

"Chcemy zaprezentować materiały, chcemy przygotować konkretne wyniki badań oraz dokumenty, żeby pokazać, że nie będzie zagrożeń wynikających z utraty plaż czy jakiejkolwiek erozji, a jeśli będzie, to na tę okoliczność będziemy mieli takie i takie rozwiązania" - mówił minister Gróbarczyk.

Jak podkreślał, wie, że sami kryniczanie są zasadniczo przeciwni budowie przekopu. Minister wskazał jednak, że inwestycja ta została uznana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości za priorytetową.

Minister dodawał, że wszystko ma charakter czysto merytoryczny, nie polityczny. "Chcemy do tego podejść jak najbardziej merytorycznie, a nie politycznie; chodzi o to, żeby pokazać to, co pomoże rozwiązać ten negatywny oddźwięk, a z drugiej strony pokazać szanse rozwojowe dla regionu" - mówił.

Gróbarczyk zaznaczył, że budowa przekopu rozpocznie się w 2019 roku i potrwa około czterech lat.

"Nasz rząd zdecydował, że ta inwestycja jest priorytetowa dla rozwoju naszego kraju i decyzje zostały podjęte co do realizacji, natomiast nie zostały podjęte formy co do działań związanych z realizacją planu środowiskowego, jak również z wyborem miejsca" - mówił Gróbarczyk dziennikarzom.

