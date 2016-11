Polska w remoncie: Program 75 plus działa świetnie!

reklama

Fot. Pixabay reklama

Ministerstwo Zdrowia pozytywnie o rządowym programie 75 plus. Wiceminister Marek Tombarkiewicz powiedział w Senacie, że w ciągu pierwszych 6 tygodni realizacji programu wydano milion dwustu seniorom cztery miliony opakowań darmowych leków.

"Po pierwszym miesiącu drżeliśmy jak to będzie wyglądało, natomiast po półtora jesteśmy już uspokojeni, to jest bardzo dobry program" - powiedział Marek Tombarkiewicz .

Wiceminister dodał, że jego resort cały czas zbiera i analizuje wypowiedzi, które mówią o niedostępności pewnych leków. Jak powiedział, należy jednak pamiętać o tym, że te leki, które weszły do systemu darmowych leków do tej pory sprzedawano z odpłatnością 30 i 50 procent, nie były to leki ryczałtowe za które pacjenci płacą 3 zł 20 groszy.

Rządowy program 75 plus ruszył 1 września. Marek Tombarkiewicz wziął udział w spotkaniu "Aktywne, Zdrowe Starzenie", które z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora zorganizował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

dam/IAR

14.11.2016, 19:45