Polska w remoncie: Prof. Nalaskowski: Dobra reforma edukacji!!!

Powrót do 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum to krok w dobrym kierunku - uważa profesor Aleksander Nalaskowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdaniem Członka Naraodowej Rady Rozwoju obecny system edukacji poniósł porażkę.

"Reformę edukacji […] oceniam bardzo dobrze, dlatego że układ 8+4 był układem, który się sprawdzał. Dał on bardzo wielu bardzo dobrych absolwentów i porządkował w pewien sposób te grupy wiekowo" - powiedział prof. Aleksander Nalaskowski "Radiu Maryja".

"Edukacja powinna być prosta i czytelna. Komunikat, jaki nadaje do społeczeństwa system oświaty, powinien być prosty i czytelny. W przypadku tej reformy wracamy do prostego i czytelnego komunikatu 8+4" - dodał ceniony pedagog.

Nalaskowski powiedział, że reforma może pozwolić w wykształceniu lepszych kandydatów na studia. "To jest niezwykle ważne, ponieważ studia utoną i utopią się kiedyś słabymi kandydatami. Uważam, że nie jest to ani wielki eksperyment, ani wielkie ryzyko" - stwierdził Nalaskowski.

Profesor mówił też o planach stworzenia lepszego modelu szkół zawodowych. "To musi być szkoła znakomicie doposażona, a właśnie o tym mówi minister edukacji Anna Zalewska. To musi być szkoła w wymiarze wręcz kosmicznym. To jest to, o czym marzyliśmy przez całe lata, że wypuszczamy fachowców, którzy znają podstawy literatury czy historii, którzy są znakomitymi fachowcami, bo uczyli się zawodu w najnowocześniejszych warunkach, jakie tylko można było im stworzyć. To jest przeznaczenie tych zawodówek, o których mówimy" - stwierdził prof. Aleksander Nalaskowski w rozmowie z "Radiem Maryja".

ol/radiomaryja.pl

1.11.2016, 18:40