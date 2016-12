Polska w remoncie: Powstanie Polska Agencja Inwestycji i Handlu

reklama

W Polskim Funduszu Rozwoju zintegrowaliśmy instytucje i instrumenty wsparcia rozwoju polskiej gospodarki - powiedział w środę wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał: jest teraz jeden portal, gdzie każdy przedsiębiorca może szukać wsparcia z programów rozwojowych.

PFR będzie koordynował m.in. instytucje bankowe, ubezpieczeniowe czy inwestycyjne, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), która wkrótce zostanie przekształcona w Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). W środę Fundusz przedstawił zadania swoich jednostek.

"Za bardzo nikt w to nie wierzył, że uda się zintegrować to bardzo rozproszone środowisko. 120 różnych portali, kilka call-center, pięć ministerstw nadzorujących sześć czy siedem instytucji rozwojowych. Każda z nich na pewno starała się działać dobrze we własnym zakresie, każda w swoim własnym przekonaniu robiła wszystko, co możliwe, żeby popchnąć gospodarkę na właściwe tory, ale na pewno brakowało tego, co przez 25 lat było piętą achillesową polskiej polityki przemysłowej, polskiej polityki gospodarczej - czyli właśnie integracji, synchronizacji różnych działań gospodarczych" - podkreślił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj mamy jeden portal, jedno okienko, one stop shop, jak mówią koledzy Amerykanie, gdzie każdy przedsiębiorca, każdy samorządowiec może szukać swojego miejsca w tej ofercie instytucji rozwojowych" - podkreślił.

Tłumaczył, że wzorem dla Polski są rozwiązania prorozwojowe we Francji i Niemczech. Mają służyć biznesowi w ekspansji wewnętrznej i zewnętrznej. "30 mld zł kredytów, gwarancji dostępnych w przypadku ekspansji zagranicznej, eksportowej, kapitałowej, to jest to osiągnięcie konkretne, którego tutaj dokonaliśmy" - zaznaczył Morawiecki.

"Chodzi nam o to, żebyśmy rzeczywiście pokazali, że najlepszą polityką gospodarczą nie jest brak polityki gospodarczej, tylko polityka dostosowana do współczesnych realiów. To jest taka +agile'owa+, zwinna polityka, która uwzględnia realia dyrektyw europejskich i różnych wymogów, które płyną do nas z prawa europejskiego, ale również uwzględnia pewne szanse. Taką szansą jest elektromobilność (...), gdzie naprawdę mamy szansę przeskoczyć pewien etap" - mówił.

"Mam nadzieję, że poprzez Polski Fundusz Rozwoju (...) pokazujemy, iż mamy i wizję i działania i przez nie chcemy nie tylko wyrwać Polskę z pułapki średniego rozwoju, ale pokazać, że możemy działać i konkurować z najlepszymi na świecie" - dodał.

Wsparciu ma służyć zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych zainteresowanych instrumentami rozwoju. Według PFR jest to element rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

