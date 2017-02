Polska w remoncie: PKB wzrośnie do 3 procent

reklama

Główny Urząd Statystyczny podał, że „PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. rdr”. Co oznacza ta wiadomość? Przypomnijmy, że PKB to produkt krajowy brutto, a „rdr” to „rok do roku”.

Polski produkt krajowy brutto wzrósł w 2016 roku w relacji do roku 2015 o 2,8 procent – tak brzmi pełna wersja przekazu GUS.

PKB jest sumą wartości dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku w danym kraju, jest też więc miernikiem zamożności zamieszkującego w tym kraju społeczeństwa. Tempo wzrostu PKB pośrednio świadczy więc o wzroście dobrobytu, bo mówi o rosnących możliwościach produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby.

Warto pamiętać, że wartość PKB jest iloczynem ilości i ceny dóbr usług. Dlatego też możliwy jest wzrost PKB przy niezmienionej produkcji a jedynie przy rosnących cenach. Jest także możliwy spadek PKB przy wzroście produkcji i jednoczesnym silnym spadku cen.

Czynnikami pobudzającymi aktywność gospodarki są - na krótszą metę - popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. W dłuższym czasie wzrost PKB zapewniają dostateczna podaż i efektywność bazy wytwórczej. Na tempo zmian PKB oddziaływają poziom zatrudnienia oraz wydajność pracy. Z kolei źródłem wzrostu wydajności jest postęp techniczny oraz inwestycje.

Jaka jest więc sytuacja polskiej gospodarki w świetle najnowszych danych statystycznych?

W IV kwartale 2016 r. nastąpiło nieznaczne wyhamowanie inwestycji, a tempo wzrostu gospodarki wyniosło 2,5-2,6 proc. – stwierdza komunikat Ministerstwa Rozwoju. Zdaniem jego autorów, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno się zbliżyć do 3 proc. Informują, że szybciej niż w III kwartale rosło spożycie prywatne.

"Ustabilizowanie w końcu roku wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do 2,5 proc., a także wygasanie negatywnego impulsu, jakim było gwałtowne ograniczenie inwestycji, przy stabilnie rosnącym spożyciu oraz eksporcie, sugerują poprawę dynamiki PKB w kolejnych kwartałach 2017 roku. Jednocześnie przy braku nagłych zaburzeń zewnętrznych, stabilnie rosnącym spożyciu oraz stopniowej odbudowie nakładów brutto na środki trwałe, dynamika PKB powinna zbliżyć się do 3 proc." – napisano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

10.02.2017, 16:00