Polska w remoncie: PiS stawia na gospodarkę

W najbliższym półroczu rząd zamierza poświęcić się gospodarce – mówił w Jedynce rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał, wicepremier Mateusz Morawiecki będzie kierował Komitetem Ekonomicznym przy Radzie Ministrów, a premier i minister Henryk Kowalczyk wkrótce przedstawią rozwiązania dotyczące spółek skarbu państwa.

Minister finansów Paweł Szałamacha odchodzi z rządu. Jego miejsce zajmie wicepremier, minister rozwojuMateusz Morawiecki, będzie łączył kierownictwo nad oboma resortami.

Zmiany kadrowe, które nastąpiły i nastąpią wynikają ze zmiany optyki i przeprofilowania polityki – tłumaczył w Jedynce rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Rzecznik rządu ocenił, że minister Szałamacha przygotował budżet, który będzie podstawą polityki rządu i świetnie wywiązał się ze swojego zadania.

Jak stwierdził Rafał Bochenek, przez pierwsze pół roku rząd koncentrował się na sprawach społecznych: wdrożono program ”Rodzina 500 plus”, program darmowych leków dla osób starszych, podniesiono płace minimalne, w przyszłym roku będzie wyższa najniższa emerytura – 1000 zł brutto.

- Przez kolejne pół roku chcemy się koncentrować na sprawach gospodarczych - zapowiedział. Dodał, że w kwestii dymisji Pawła Szałamachy chodziło o to, by ułatwić realizację planu wicepremiera Morawieckiego, na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. - Dlatego zdecydowano się oddać ministerstwo finansów i rozwoju pod nadzór jednej osoby, po to, by pewne procesy przebiegały sprawniej i po to, by te rozwiązania, które chcemy wdrożyć na rzecz polskich przedsiębiorców, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, były wdrażane szybciej niż dotychczas – tłumaczył.

Rzecznik rządu deklarował, że teraz dla polskiego rządu ważne są gospodarka, przedsiębiorcy. - Dla nich chcemy przygotować szereg rozwiązań, ktore w najbliższym czasie będą prezentowane – w tym momencie jest przygotowywana konstytucja dla przedsiębiorców – kompleksowa ustawa o działalności gospodarczej, która będzie upraszczała wiele procedur, jeśli chodzi o zakładanie firm, prowadzenie działalności gospodarczej. Na etapie konsultacji międzyresortowych jest „sto ułatwień dla przedsiębiorców”, które wkrótce zostaną zaprezentowane przez wicepremiera Morawieckiego – wyliczał Rafał Bochenek.

Rafał Bochenek dodał, że będą przemodelowane te instytucje za granicą, które mają promować biznes. Według Rafała Bochenka 80 procent wymiany koncentruje się na UE, a rząd uważa, że trzeba myśleć o ”ekspansji na rynki wschodnie”, na przykład w ramach nowego „jedwabnego szlaku”.

Rozwiązania będą prezentowane w najbliższych tygodniach – zapowiadał. Dodał, że w piątek ruszy Komitet Ekonomiczny przy Radzie Ministrów, gromadzący wszystkich ministrów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy – m.in. energii, spraw zagranicznych, infrastruktury.

Rafał Bochenek zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólna konferencja premier i ministra Henryka Kowalczyka, będą zaprezentowane szczegóły zarządzaniem mieniem skarbu państwa i tego, kto będzie nadzorował spółki podlegające do tej pory resortowi Skarbu Państwa. Minister Kowalczyk dopracowuje szczegóły ustawy, przygotowanej w oparciu o koncepcję b. ministra skarbu Dawida Jackiewicza – powiedział.

ol/Polskie Radio