Polska w remoncie: Oto owoce półrocza programu

Najnowsze dane dotyczące działającego już od pół roku programu Rodzina 500 plus świadczą o tym, że przysługuje on już 3,78 mln dzieci w Polsce. Dzięki temu rodzinny budżet ma się w Polsce znacznie lepiej. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że do polskich rodzin trafiło już ponad 11 miliardów złotych.

Dzisiejsza konferencja pokazała również, że według kryterium dochodowego, aż 1,59 mln pierwszych lub jedynych dzieci zostało objętych programem 500+. To gigantyczna pomoc dla tych rodzin. W skali kraju oznacza to, że powyżej połowa – 55% dzieci poniżej 18 roku życia objęta jest programem.

Badanie CBOS potwierdza z kolei, że wydatki rodzinne, na które spożytkowane zostaje na zabezpieczenie przyszłości dzieci – konta oszczędnościowe, lokaty czy polisy.

Jeśli natomiast chodzi o wydatki bieżące – najczęściej 500 zł przeznaczane jest na odzież, obuwie lub wakacje.

Ów sondaż wskazuje też, że żadna z rodzin nie wykazała chęci rezygnacji z pracy ze względu na rządowy program. Tym samym zadano kłam twierdzeniom, że PiS utrzymuje osoby, które nie chcą pracować. Co więcej – aż 5% osób zamierza podjąć pracę.

