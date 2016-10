Polska w remoncie: Można? Są pieniądze z podatków! System uszczelniony

reklama

1. Minister Henryk Kowalczyk w wywiadzie udzielonym portalowi „wPolityce.pl” między innymi o pracach nad obniżeniem wieku emerytalnego, finansowaniu programu Rodzina 500plus w tym roku i w latach następnych, a także o efektach uszczelniania systemu podatkowego i generalnie są tą dobre informacje.

W sprawie obniżenia wieku emerytalnego odpowiedni projekt przesłał do Sejmu prezydent Andrzej Duda, rząd premier Beaty Szydło zajął wobec niego pozytywne stanowisko, a teraz trwają prace nad systemem zachęt, które powodowałyby, że pracownicy osiągający wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), chcieliby pracować dłużej.

Minister Kowalczyk zapewnia, że obniżenie wieku emerytalnego wejdzie w życie w ostatnim kwartale 2017 roku ale tylko z tego powodu, że około 9 miesięcy potrzebuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby przygotować zmiany w systemie informatycznym obsługującym świadczenia emerytalne.

Informuje także, że nawet gdyby wszyscy uprawnieni przeszli na emerytury od 2018 roku to dodatkowo będzie kosztować to ZUS do 10 do 13 mld zł i takie dodatkowe środki pojawią się w budżecie z uszczelnienia systemu podatkowego.

2. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów uspakaja także opinię publiczną jeżeli chodzi o finansowanie programu 500plus.

Co i rusz bowiem w mediach pojawiają się rozważania posłów opozycyjnych o zagrożeniach w finansowaniu tego programu już nie w roku 2016 (bo tutaj wypłaty idą nadzwyczaj sprawnie) ale w kolejnych latach.

Minister podkreśla, że program 500plus jest priorytetem rządu premier Beaty Szydło i że jego finansowanie w 2017 roku zostało zaprojektowane w budżecie państwa w wysokości 23 mld zł i nie ma najmniejszych obaw o zabezpieczenie tych środków.

3. Minister potwierdza także informacje resortu finansów o bardzo dobrych rezultatach uszczelniania systemu podatkowego w pierwszych 8 miesiącach tego roku.

Przypomnijmy tylko, że według tych danych za okres styczeń - sierpień dochody budżetu państwa były wyższe aż o 14,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe wzrosły o 7,4% r/r.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w okresie styczeń - sierpień odnotowano wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I tak dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4 % tj. aż o 5,9 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1 % czyli o ok. 2,1 mld zł, z podatku PIT były wyższe o 7,7% tj. o około 2,2 mld zł, wreszcie z podatku CIT o 2, 5% tj. o około 0,4 mld zł.

W związku z wprowadzeniem podatku od instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) dochody z tego tytułu w za 6 miesięcy (obowiązuje od 1 lutego ale płacony jest z miesięcznym „poślizgiem”, a więc za okres luty - lipiec) wyniosły 2,1 mld zł.

A więc dochody z 4 podstawowych podatków (VAT, akcyza, PIT i CIT), były wyższe aż o 10,6 mld zł za 8 miesięcy tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a razem z tzw. podatkiem bankowym (który w poprzednim roku nie obowiązywał), aż o 12,7 mld zł o tych z roku poprzedniego.

Mimo więc protestów opozycji w coraz to nowych sprawach (wcześniej był to Trybunał Konstytucyjny teraz sprawa aborcji), rząd premier Beaty Szydło pracuje wyjątkowo sprawnie i jak widać w finansach państwa z dobrymi efektami.

Zbigniew Kuźmiuk

4.10.2016, 7:30