Polska w remoncie: Morawiecki zapowiada Mieszkanie Plus

Wicepremier i minister rozwoju, Mateusz Morawiecki, spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na konferencji wicepremier powiedział, że "Mieszkanie Plus" to program o ogromnym znaczeniu. "Dla mnie ma absolutnie kluczowe znaczenie, czy ludzie będą pakować swoje walizki i z małej wioski przeprowadzać się do miasteczka nieopodal, czy będą wyjeżdżać na zawsze do Londynu czy Dublina" - stwierdził.

Zwracając się do samorządowców, wicepremier Morawiecki podkreślił, że program "Mieszkanie Plus" poprawi możliwości rozwoju ekonomicznego ich regionów. Przekonywał, że samorządy, które tworzą warunki dla rozwoju biznesu, potrzebują również dobrej oferty mieszkaniowej.

Wicepremier Morawiecki dodał, że pod względem liczby mieszkań na 1000 osób, jesteśmy nadal jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Europy. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada od 302 do 310 mieszkań. W Niemczech lub Szwajcarii ten wskaźnik wynosi ponad 600.

IAR

12.12.2016, 15:45