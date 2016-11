Polska w remoncie: Morawiecki: powstanie 20 tys. miejsc pracy

reklama

Minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki, zapowiedział, że w przyszłym roku w Polsce będzie 20 tysięcy nowych miejsc pracy dzięki nowym inwestycjom zagranicznym instytucji finansowych. To wynik rozmów, które prowadzi resort rozwoju. Chodzi o instytucje, które obecnie funkcjonują m.in. w Anglii. Morawiecki o planach opowiadał podczas konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Londynie.

„Teraz toczymy rozmowy z dwudziestoma różnymi instytucjami finansowymi (…) już mamy kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy w centrach finansowych, a kolejne kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt tysięcy w kolejnym roku - wierzę - że się pojawi, bo te rozmowy są bardzo, bardzo intensywne. (…)My po prostu strasznie intensywnie działamy, nasi ludzie non stop jeżdżą do Londynu, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych i zachęcają do relokacji do Polski. Ale również rozmawiamy o centrach badań i rozwoju, o przenoszeniu centrów wdrożeń.” – powiedział Morawiecki.

Minister dodał także, że wspomniana liczna 20 tysięcy nowych miejsc pracy może się tylko zwiększyć, a nie zmniejszyć. Zauważył także, że Polska nie bazuje już na niskich kosztach pracy, a wzrasta jej atrakcyjność pod względem inwestowania w naszym kraju. Powodem jest między innymi coraz większa liczba wykształconej kadry zawodowej. Także odbydowa szkolnictwa zawodowego, technicznego oraz wyższego, w końcu także przedstawienie strategii działania również jest dla inwestorów powodem, dla którego chcą w Polsce inwestować.

