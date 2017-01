Polska w remoncie: Morawiecki pomoże frankowiczom

reklama

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział w poniedziałek, że NBP i Komitet Stabilności Finansowej pracują nad szczegółowymi rekomendacjami, mającymi przyspieszyć działania banków w kierunku dobrowolnej konwersji kredytów frankowych.

"Co do kredytów frankowych, to tutaj, jak rozumiem, Narodowy Bank Polski i Komitet Stabilności Finansowej (...) pracują nad szczegółowymi rekomendacjami, w ślad za ustawą zaproponowaną przez pana prezydenta, żeby nie tylko spready były tą częścią, która ma podlegać dodatkowej weryfikacji, ale żeby również popychać banki w kierunku dobrowolnej konwersji szybciej, bo ten proces przebiega za wolno" - powiedział Morawiecki w poniedziałek w Polsat News.

Jak mówił, chodzi również o to, o co "też pytają klienci, czyli klauzule abuzywne (niedozwolone - PAP), które zostały określone jako takie przez sądy, to też jak najbardziej, one jak najszybciej powinny zostać wdrożone w relacji pomiędzy kredytobiorcą i bankiem".

W kontekście notowań walutowych Morawiecki ocenił ponadto, że obecne "względne osłabienie złotówki w krótkiej perspektywie jest dla eksporterów korzystne i (...) pomoże też gospodarce w 2017 roku".

Był też pytany, jak ocenia podatek bankowy, który dał do budżetu na 2016 r. miej niż planowano. "Nigdy nie jest tak, że przy pierwotnym planowaniu wszystko się zgodzi co do ostatniej złotówki, więc ja oceniam go (podatek) na poziomie bardzo przyzwoitym; to, co zostało wdrożone, było bardzo dobrze zaplanowane i zrealizowane, wpływ na gospodarkę uważam, że był bardzo umiarkowany, więc ta danina jest na pewno potrzebna, ona pomaga zresztą sfinansować 500 zł na dziecko czy inne wydatki socjalne i w tym kontekście na pewno odegrał swoją bardzo pozytywną rolę" - wskazał Morawiecki.

4.01.2017, 8:00