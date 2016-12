Polska w remoncie: Morawiecki gotów na nowe przejęcia

reklama

Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki skomentował ostatnie odzyskanie banku Pekao przez Polskę.

Morawiecki był gościem programu publicystycznego w TVP INFO, gdzie skomentował ostatnie wydarzenia.

"Dziś są takie czasy, że trzeba być gotowym na kolejne przejęcia. Ale czasy są takie niespokojne, ale trzeba być też gotowym na kolejną odsłonę kryzysu w strefie euro. Jest bardzo trudna sytuacja we Włoszech. Z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu bankowego to bardzo dobry ruch [przejęcie Pekao]" – mówił w TVP Info Mateusz Morawiecki.

Jak dodawał, obecnie nie ma obaw związanych z polskim PKB:

"Dla mnie są dwie absolutnie radosne informacje. I dlatego ten wzrost na poziomie 2,5% mnie nie niepokoi. Po raz pierwszy od 20 lat więcej Polaków w badaniach jest zadowolonych, niż niezadowolonych. A my jesteśmy narodem malkontentów. Po drugie – zgodnie z badaniami ludzie nie chcę emigrować. PKB się nie wkłada do garnka. Mamy największy w historii wzrost miejsc pracy. Jakość PKB jest najważniejsza. Tworzymy najwięcej wysokopłatnych miejsc pracy".

Jak mówił Morawiecki o inwestycjach:

"Rozruszaliśmy inwestycje w stopniu niebywałym. Rozruszaliśmy kilka potężnych inwestycji motoryzacyjnych, których nie było w ostatnich 25-latach. Jeśli zapraszamy projekty, to są tzw. green field projects czyli przychodzą pieniądze, technologie. Po naszej stronie są inwestycje. Po stronie samorządów jest dramatyczny spadek. Tu apelujemy, by nie czekali do 2018, apelujemy do społeczności lokalnych by wywierały presję. Im nie zależy tak jak [nam] na inwestycjach centralnych. Samorządy są opieszałe" – powiedział w „Gościu Wiadomości” TVP Mateusz Morawiecki.

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

9.12.2016, 20:45