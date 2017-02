Polska w remoncie: Mininsterstwo Rozwoju ożywi polski eksport

reklama

Fot. M. Mytnik, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Aż 60 mld zł trafi na nowy model finansowania eksportu po to, by polscy przedsiębiorcy mieli dostęp do tych samych instrumentów, co ich zagraniczni konkurenci - mówi PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Na całym świecie powstaje 69 przedstawicielstw nowej Agencji Inwestycji i Handlu, które zastąpią system Wydziałów Promocji, Handlu i Inwestycji - dodał.

Jak wskazał, Ministerstwo Rozwoju wraz z PFR przygotowały wspólnie projekt nowej ustawy o ubezpieczeniach eksportowych, „po 22 latach funkcjonowania obecnej".

„Projekt jest gotowy, był dyskutowany na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i rozpoczyna swoją ścieżkę legislacyjną" - poinformował szef PFR.

Paweł Borys podkreślił, że przedsiębiorcy zwracają uwagę, iż obecne prawo nie jest najlepsze, jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji, czy dostępny model ubezpieczeń.

„Zmieniamy kompletnie ten model. W tym celu m.in. wzmacniamy kapitałowo Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Dostarczamy lepszych instrumentów finansowania eksportu - mamy na ten cel w sumie aż 60 mld zł. W ubiegłym roku wzrost ubezpieczeń KUKE wyniósł blisko 10 proc., najwięcej od wielu lat" - powiedział prezes PFR.

Jak wyjaśnił, większość tych instrumentów jest już wdrożona. „Natomiast chcielibyśmy, aby w tym roku nowa ustawa została przyjęta, bo ona umożliwi firmom szybszy dostęp do lepszych produktów ubezpieczeniowych, obrót handlowy" - dodał.

I kontynuował: „Podam jeden przykład o którym wiemy, że jest ważny dla przedsiębiorców - chcieliby móc obejmować ubezpieczeniami eksportowymi nie tylko swoją spółkę zlokalizowaną w Polsce, ale np. także swoje przedstawicielstwa zagraniczne i swoje spółki zależne na innych rynkach, które również realizują pewne kontrakty eksportowe. Dotąd nie było to możliwe, a byłoby bardzo pomocne".

Kolejnym elementem nowego modelu wspierania eksportu - tłumaczył Paweł Borys - jest również powstająca obecnie sieć przedstawicielstw międzynarodowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH).

Agencja, która, obok innych polskich instytucji rozwojowych, należy do grupy PFR - według Pawła Borysa - została powołana na bazie PAIiIZ w formie spółki, której funkcjonowanie ma regulować ustawa. „PAIiH już rozpoczęła swoją działalność na bazie zasobów PAIiIZ, natomiast czekamy na ustawę, która nada jej finalny kształt i zapewni źródła finansowania, po to by mogła ona realizować zadania w nieporównywalnie większym zakresie w stosunku do tego, co robiła PAIiIZ przez ostatnich 20 lat" - wyjaśnił Paweł Borys.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

16.02.2017, 13:00