Polska w remoncie: Mieszkanie Plus przed nami! Szydło i Morawiecki zapowiadają program

Premier Beata Szydło i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki zaprezentowali program Mieszkanie Plus, który ma wspomóc przede wszystkim ludzi młodych i rodziny wielodzietne.

– To zobowiązanie, które podjęliśmy w kampanii. Teraz je rozpoczynamy – powiedziała Beata Szydło na konferencji prasowej w Katowicach. Odniosła się do programu rządowego „Mieszkanie Plus”. Premier wskazała, że kierowany on jest do ludzi młodych, którzy myślą o założeniu rodziny. – Rząd wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą realizować swoje marzenia – dodała.

– Rozpoczynamy wielki program mieszkaniowy – powiedziała w środę w Katowicach premier. Program Mieszkanie Plus zakłada powstanie ponad sześciu tysięcy mieszkań w całej Polsce.

– To szansa, aby mieć mieszkanie w krótkim czasie za cenę nie przekraczającą możliwości finansowych osób ubiegających się o nie – dodała Szydło, która przedstawiła list intencyjny podpisany przez władze 17 miast gotowych przekazać nieruchomości na rzecz programu.

Prawo ubiegania się o lokale będą mieć wszyscy obywatele. W rządowym programie preferowane będą jednak rodziny wielodzietne i o niskich dochodach.

– Mieszkanie Plus uruchomi pokłady energii społecznej i gospodarczej – powiedział obecny na konferencji w Katowicach Mateusz Morawiecki. Wicepremier stwierdził, że tego typu programy społeczne mogą być korzystne dla gospodarki.

– Mieszkanie Plus stymuluje do rozwoju branżę budowlaną, konstrukcyjną, architektoniczną, materiałów budowlanych. Z drugiej strony ma służyć społeczeństwu i wspierać klasę średnią – powiedział Morawiecki.

Wszyscy czekamy na efekty tego projektu, który może pomóc tysiącom Polaków.

emde/tvp.info

12.10.2016, 13:02