Polska w remoncie: Konkretne korzyści dla małych i średnich firm

Korzyści z tzw. Konstytucji dla biznesu dla małych i średnich firm wyniosą ok.5 mld zł

1. Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy prawo przedsiębiorców nazywanego powszechnie „Konstytucją dla biznesu”, przygotowanej przez zespół ekspertów i urzędników resortu rozwoju.

Temu projektowi towarzyszą także projekty kilku innych ustaw: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców.

Zdaniem ekspertów przygotowujących te wszystkie projekty w ciągu 10 lat od wejścia w życie tych ustaw małe i średnie firmy w naszym kraju osiągną z tego tytułu korzyści finansowe sięgające przynajmniej 5 mld zł.

Z samej tzw. ulgi na start przewidzianej w przepisach projektu ustawy prawo przedsiębiorców zdaniem ekspertów będzie korzystało każdego roku około 200 tys. ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą (chodzi o ulgę na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, co powinno być zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej, zachowana zostaje także zasada tzw. małego ZUS, czyli 50% składka na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 2 lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej).

2. Przypomnijmy, że w projekcie ustawy prawo przedsiębiorców jest zawartych 15 podstawowych zasad prawnych przyjaznych przedsiębiorcom.

Są to następujące zasady: wolności gospodarczej; co nie jest prawem zabronione jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów; odpowiedzialności urzędników za naruszanie prawa; rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy; pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania; proporcjonalności; pewności prawa; uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców konsumentów; udzielania informacji; współdziałania organów; szybkości działania; polubownego rozwiązywania kwestii spornych, a także prawo do oceny, jakości obsługi w urzędzie.

3. Wydaje się, że z tych 15 wyżej wymienionych zasad najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców będą te dotyczące: wolności działalności gospodarczej, pewności prawa, proporcjonalności, domniemania niewinności, czy milczącej zgody.

Pierwsza to wolność działalności gospodarczej, czyli realizacja postulatu, „co nie jest zabronione jest dozwolone”, do tej pory mimo zapewnień kolejnych rządów, było generalnie odwrotnie, stąd ogromna ilość różnego rodzaju pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej.

Druga to zasada „pewności prawa” szczególnie ważna, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, jeżeli w danym stanie prawnym przedsiębiorca mógł np. skorzystać z jakiś preferencji podatkowych i z nich skorzystał, to zmiany w prawie w tym zakresie mogą dotyczyć tylko przyszłości, prawo nie może natomiast działać wstecz.

Kolejna to „zasada proporcjonalności” (np. w przypadku przekroczenia prawa kara proporcjonalna do tego przekroczenia (przykładem rażącej nieproporcjonalności była kara za wycięcie 1 drzewa nałożona przez marszałka woj. łódzkiego w wysokości 175 tysięcy złotych), czy też zasada „domniemania niewinności” w odniesieniu do przedsiębiorców w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych czy skarbowych.

I wreszcie na koniec niezwykle ważna w tego rodzaju postępowaniach zasada „milczącej zgody”, polegająca na tym, że jeżeli jakiś urząd ma wydać decyzję najdalej w ciągu 30 czy 60 dni, a w tym okresie jej nie wyda, to przedsiębiorca ma prawo działać tak jakby tę zgodę otrzymał.

Zbigniew Kuźmiuk

8.03.2017, 7:10