Polska w remoncie. Koniec z 'nadzwyczajną kastą'! Ziobro zapowiada reformy sądownictwa

Podczas konferencji prasowej pod hasłem "Rok nowych zadań" minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro opowiedział o wyzwaniach, jakie stoją przed PiS w kwestii naprawy sądownictwa w Polsce.

Prokurator generalny zapowiedział przede wszystkim rozpoczęcie pracy komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości przy reprywatyzacji gruntów warszawskich. Ziobro podkreślił, że chciałby, aby nastąpiło to najpóźniej w czerwcu.

"Bardzo ważne rozwiązanie, które jest na etapie sejmowych prac, to komisja weryfikacyjna, związana z gruntami warszawskimi i rozmaitymi nadużyciami. Ta sprawa, mimo żę spotykała się z oporem ze strony PO, jest w Sejmie. Jestem przekonany, że parlament niebawem ją przyjmie. Chciałbym, żeby prace mogły ruszyć najpóźniej w czerwcu i żeby ta komisja mogła pokazywać obszar bezprawia i naprawiać krzywdy, które były powodowane przez podległych Hannie Gronkiewicz-Waltz urzędników i przywracać elementarną sprawiedliwość".

Szef resortu sprawiedliwości mówił również o potrzebie zmian w kodeksie karnym:

"[Będzie] poważna reforma kodeksu karnego tak, by można było uelastycznić politykę karną – by można było w adekwatny sposób reagować na drobne występki przez sprawców jednorazowych. Tak by sądy mogły stosować kary, które obecnie mogą być wyznaczane. Ale z drugiej strony, będzie istotne zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najbardziej brutalne przestępstwa"- zapowiedział Zbigniew Ziobro.

Co jest kolejnym problemem sądownictwa w Polsce? Minister zaznaczył, że przede wszystkim zbyt duża liczba sędziów, co wiąże się po pierwsze z dużymi wydatkami, po drugie: z oderwaniem sędziów od powierzonej im roli:

"W Polsce jest za dużo sędziów. Mamy armię dziesięciu tysięcy sędziów. Jeżeli przeliczyć to na liczbę mieszkańców w innych krajach Europy, to jesteśmy w czołówce. Jednocześnie mamy w sądach ogromną liczbę stanowisk funkcyjnych. Blisko 4 tys. sędziów pełni jakąś funkcję – przewodniczącego, prezesa, itp. Co się z tym wiąże? Wyższe dodatki, ale też oderwanie od tego, co jest główną rolą sędziego, czyli od orzekania. Chcemy tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona".

Kolejną nowością miałby być elektroniczny system ewidencji pracy sędziów:

"Chcemy uprościć procedury tam gdzie to jest możliwe. Chcemy też odbarczyć sędziów jeśli chodzi o niektóre rodzaje orzekania. Np. jeśli chodzi o organa skarbowe. Np. uważamy, że można przenieść niektóre czynności związane z egzekucją. Również chcemy zwiększyć rolę kuratorów w pewnych sferach. W niektórych sądach połączymy wydziały, by nie multiplikować funkcji. Chcemy też w sposób bardzo precyzyjny sprawdzać jakie jest obciążanie sądów i sędziów. Ten system w sposób istotny przyczyni się do przyspieszenia postępowań. Chcemy ograniczyć też liczbę wizytatorów. Zachowujemy instytucję, ale to musi być działanie uzasadnione. Chcemy wprowadzić elektroniczny system ewidencji i pracy sędziów”- powiedział Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny wskazał również na konieczność zmiany w strukturach sądów.

"Jeśli chodzi o strukturę sądów, to poprosiłem premier o rozważanie powołania w Sejmie specjalnej komisji, zajmującej się konstytucyjno-organizacyjnymi aspektami sądownictwa. Chodzi o wprowadzenie instytucji tzw. sędziego pokoju na wzór rozwiązań anglosaskich. Ale tego nie da się zrobić na gruncie dzisiejszej konstytucji. Tu chodzi o wprowadzenie procesu demokratycznego wyboru tych sędziów. Mam nadzieję na ponadpartyjne porozumienie. To Paweł Kukiz przyszedł do mnie z tą propozycją" – poinformował minister.

Jak dodał szef resortu sprawiedliwości, konieczne są również zmiany w wyborze sędziów do KRS.

"Chcemy wprowadzić element demokratycznej kontroli nad procesem. Wybór sędziów do KRS będzie dokonywany przez parlament. Tak, jak ma to miejsce w przypadku wyboru sędziów do TK, będzie poprzedzony pozyskaniem informacji i wskazań ze strony środowiska sędziowskiego, organizacji sędziowskich, ale decyzje będą należeć do parlamentu. To demokratyczna legitymacja i prawo parlamentu do współdecydowania, kto w przyszłości będzie tworzył kadry sędziowskie"

JJ/300Polityka.pl, Fronda.pl

20.01.2017, 15:00