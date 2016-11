Polska w remoncie: Koniec wysokich emerytur dla SB-ków!

reklama

Fot. flickr reklama

Szef MSWIA Mariusz Błaszczak przedstawił projekt tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na mocy której obniżone zostaną emerytury i renty byłym funkcjonariuszom SB.

Jak stwierdził Błaszczak, przedstawiając projekt:

"To naprawienie tego, co przez lata naprawione nie zostało. Jest to wyraz sprawiedliwości społecznej" - mówił na konferencji prasowej.

Przypomniał przy tym, że poprzednia podobna ustawa przyjęta w 2009 roku nie obniżyła świadczeń byłym funkcjonariuszom SB. To główna różnica między tamtym i obecnym projektem.

Jak zapowiada Błaszczak, ustawa przyniesie nie tylko sprawiedliwość, ale też oszczędności:

"Ponad 32 tysiące osób zostanie objętych ustawą, oszczędności w budżecie państwa będą wynosić ponad 11 milionów złotych miesięcznie".

Według nowej ustawy świadczenia zostaną obniżone z 0,7 proc. do 0,5 proc podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990. Nie będzie też możliwości podwyższenia emerytury w związku z nabytym w czasie służby inwalidztwem.

Maksymalna wysokość emerytury dla byłych funkcjonariuszy SB nie będzie mogła przekraczać 2130 zł, czyli przeciętnej emerytury z ZUS.

Minister Błaszczak wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty stosunkowo szybko.

emde/Fronda.pl

19.11.2016, 16:15