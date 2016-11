Polska w remoncie: Koniec dorabiania się na reprywatyzacji!

reklama

Prawdopodobnie na początku przyszłego roku rozpoczną się prace komisji weryfikacyjnej dotyczącej reprywatyzacji w Warszawie - powiedział w radiowej Jedynce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W zeszłym tygodniu premier Beata Szydło zapowiedziała, że projekt ustawy w tej sprawie będzie rządowy. Patryk Jaki dodał, że sprawa którą zajmie się komisja jest podobna do wielu innych w całym kraju. Wyjaśnił, że niemal w każdym polskim województwie dochodziło do podobnych sytuacji, w wyniku których "jakiś cwaniak się dorobił". Jak zauważył wiceminister, w takich przypadkach mówiło się do tej pory, że "nie da się nic zrobić". Patryk Jaki zapewnił, że teraz będzie inaczej - nowe przepisy nie pozwolą na takie działania.

W zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył, że projekt ustawy będzie zakładał powołanie nowego organu administracji publicznej, który będzie miał uprawnienia podobne do sejmowych komisji śledczych, plus uprawnienia władcze. Jego decyzje podejmowane będą na drodze uchwał, w trybie przewidzianym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

