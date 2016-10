Polska w remoncie: Komisja reprywatyzacyjna to bicz na mafię prawniczą

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Jak stwierdził wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, stosunek polityków do komisji badającej aferę reprywatyzacyjną będzie stanowił test uczciwości dla klasy politycznej.

Jaki mówi o tym w wywiadzie, jakiego udzielił "Rzeczpospolitej". Jak mówił, to opozycja i elity prawnicze obawiają się komisji. Szczególnie te ostatnie, które wiele zyskały na reprywatyzacji.

Jak przekonywał minister, powstanie komisji wbrew krzykowi opozycji, nie ma związku z chęcią "przykrycia" takich spraw jak reforma podatków, czy sprawa kontraktu na zakup Caracali.

Jak stwierdził Jaki, komisja zrobi to, co do niej należy - zadba o sprawiedliwość:

"Teraz złodzieje i cwaniacy, którzy pozyskali nieruchomości za śmieszne pieniądze i sprzedali za miliony złotych, zobaczą, że dotknie ich sprawiedliwość" - mówił minister w wywiadzie.

"Ci, którzy krytykują pomysł powołania komisji, chcą kryć układ" - dodawał.

Jaki stwierdził też, że w składzie komisji znajdą się prawnicy i eksperci w dziedzinie nieruchomości, co ma stanowić o kompetencjach komisji.

daug/Fronda.pl

24.10.2016, 11:15