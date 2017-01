Polska w remoncie. Ferie dla dzieci dzięki 500 Plus

reklama

Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Faktu” i Radia ZET pokazuje, że część dzieci dzięki programowi Rodzina 500 Plus po raz pierwszy wyjechało na ferie zimowe.

Respondentom zadano pytanie: „Czy według Pana(i) opinii fundusz 500+ pomaga wysyłać dzieci na ferie zimowe?”. Twierdząco odpowiedziało 41,9 proc. ankietowanych. 24,3 procent odpowiedziało, że "w niewielkim stopniu".

9,3 proc. badanych odpowiedziało, że dzięki funduszom z programu 500 Plus po raz pierwszy mogli wysłać dzieci na ferie. 18, 5 procent respondentów odpowiedziało na pytanie przecząco.

Niedawno minister Elżbieta Rafalska mówiła również o innych zaletach programu. Nastąpił 18-procentowy wzrost urodzeń w stosunku do 2015 roku.

"To najlepszy wynik od pięciu lat (...), urodziło się 353 tysięcy dzieci. Jeżeli dodamy jeszcze średnio 30-33 tys. urodzeń, to na koniec roku będziemy mieli lepszy rezultat niż to było prognozowane"- mówiła szefowa MRPiPS w rozmowie z PAP. Jak podkreśliła Rafalska, najważniejsze jest, czy ta tendencja się utrzyma:

"A teraz niecierpliwie czekam na efekty i potwierdzenie kolejnych miesięcy. To jest taka pierwsza radość, ale kluczowe dla nas będą kolejne miesiące. Czy będzie to tendencja, która utrzyma się w perspektywie wielu miesięcy"

