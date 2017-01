Polska w remoncie: Dzięki 500 Plus Polacy nie muszą brać kredytów

reklama

Polacy nie muszą już zaciągać chwilówek, a ich sytuacja finansowa uległa wyraźnej poprawie dzięki programowi "Rodzina 500 Plus".

O poprawie sytuacji ekonomicznej Polaków dzięki 500 Plus informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Jeżeli Polacy zaciągają tzw. "chwilówki" to na większą kwotę i głównie w sytuacji, kiedy to bank sam proponuje kredyt.

Dane przedstawione przez Biuro Informacji Kredytowej mówią wyraźnie - w porównaniu do analogicznych miesięcy w zeszłym roku popyt na kredyt konsumpcyjny zdecydowanie się zmniejszył.

W ciągu trzech ostatnich kwartałów banki sprzedały 5,3 mln kredytów. To o 100 tys. kredytów mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jak podkreślają analitycy Biura Informacji Kredytowej, banki zostały zmuszone przez obecną sytuację do zmiany strategii. Nie inwestują już w tak dużym stopniu w pozyskiwanie klientów, gdyż o to jest coraz trudniej w obliczu efektów programu "Rodzina 500 Plus". Banki raczej starają się oferować atrakcyjne usługi klientom już znanym,

emde/tvp.info

11.01.2017, 8:30