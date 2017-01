Polska w remoncie: Duże ulgi dla przedsiębiorców!

reklama

"Przedsiębiorcy będą mogli „wrzucić w koszty” zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 do 100 tys. zł. Taką możliwość daje przygotowany w Ministerstwie Rozwoju projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT" - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister Ministerstwa Rozwoju, Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, ta zmiana to swoiste "500 plus dla przedsiębiorców".

"Ta inicjatywa to swoiste 500 plus dla przedsiębiorców. Tak jak 500 plus dla rodzin, tak nowa ulga będzie dużym ułatwieniem dla firm i inwestycją w gospodarkę. To dobra zmiana dla przedsiębiorców" - stwierdziła Emilewicz.

Wiceszefowa resortu rozwoju wyjaśniła, że firma dokonująca zakupu za 100 tysięcy złotych będzie mogła zyskać nawet 17,7 tys. złotych. Dla małych i średnich przedsiębiorców to naprawdę dużo. Emilewicz zapowiedziała, że prace nad zmianą trwają bardzo intensywnie i ma wejść w życie już w drugim kwartale tego roku.

"Uprawnionych do skorzystania z ulgi będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców. Szacujemy, że w skali roku skorzysta z niej około 150 tys. firm, zarówno podatników CIT, jak i PIT" - podkreśliła Emilewicz.

ol/RadioMaryja.pl

9.01.2017, 11:30