Polska w remoncie: Deficyt najniższy od lat, wystarczy nie kraść!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Ministerstwo Finansów przedstawiło dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2016. Wynika z nich, że tym razem deficyt budżetowy ma najniższą wartość od siedmiu lat, gdy chodzi o analogiczne okresy z przeszłości.

Wykonanie budżetu państwa po sierpniu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. szacunkowych danych) wyniosło:

dochody 214,5 mld zł, tj. 68,4 %

wydatki 229,5 mld zł, tj. 62,3 %

deficyt 14,9 mld zł, tj. 27,3 %

To oznacza, że deficyt budżetu państwa po sierpniu 2016 r. wyniósł 14,9 mld zł tj. 27,3% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 11,0 mld zł w stosunku do wykonania po sierpniu 2015 r. (25,9 mld zł). Jednocześnie, biorąc pod uwagę okres ostatnich 7 lat, stanowił najniższą wartość w analogicznym okresie.

Ministerstwo podaje, że w omawianym okresie dochody budżetu państwa były wyższe o 14,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % r/r.

Co ciekawe, wzrost dochodów odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 5,9 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1% r/r. (tj. ok. 2,1 mld zł),

dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,7% r/r (tj. ok. 2,2 mld zł),

dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,5% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

Okazuje się, że gdy idzie o deficyt, to był on najniższy dla ostatnich siedmiu lat, co obrazuje grafika opublikowana na Twitterze przez "mBank Research":

20.09.2016, 12:45