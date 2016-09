Polska w remoncie: Czas na Mieszkanie Plus

reklama

Rząd zajmie się dzisiaj programem Mieszkanie Plus. W porządku posiedzenia znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Na początku czerwca premier Beata Szydło zapowiedziała wprowadzenie programu budowy na państwowych gruntach mieszkań na wynajem, z możliwością ich wykupu. Projekt zakłada też wprowadzenie premii za oszczędzanie i wspieranie budownictwa społecznego.

Zapowiadając program Mieszkanie Plus, premier podkreśliła, że będzie adresowany do ludzi o niższych dochodach, ale też do klasy średniej. Nie będzie w nim ograniczeń wiekowych. Czynsz za 50 - metrowy lokal wyniesie mniej więcej tysiąc złotych miesięcznie. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku.

Program Mieszkanie Plus przewiduje także wsparcie dla osób, które oszczędzają na własny lokal. Powstaną tak zwane Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na których będzie można gromadzić środki. Dla oszczędzających przewidziane są premie w wysokości do kilku tysięcy złotych rocznie.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce jest bardzo duże. Jest tak mimo tego, że realizowane były programy rządowe, jak Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych. Dlatego ekspert ocenia, że program Mieszkanie Plus się przyda.

Monika Kurtek dodaje, że o programie Mieszkanie Plus wciąż wiemy niewiele. Nie wiemy, na przykład, gdzie mieszkania będą zlokalizowane, anie jakie będą koszty ich budowy.

daug/IAR

27.09.2016, 13:16