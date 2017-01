Polska w remoncie: Esbecy wylecą z polskiego sportu!

reklama

Minister sportu Witold Bańka podkreśla: W nowej ustawie o sporcie będą mocne akcenty dezubekizacyjne. "Ten zapis jest w tej ustawie, więc tutaj jesteśmy konsekwentni" - podkreśla w rozmowie z RMF FM Bańka.

Jak zapewnia, chodzi o oczyszczenie polskigo sportu. "To jest kwestia oczyszczania sportu w wielu wymiarach. Zarówno w wymiarze zarządczym, ale również w wymiarze moralnym, ale także w wymiarze stricte sportowym, stąd też ustawa o zwalczaniu dopingu, więc my dotykamy wielu elementów w kwestii walki o czysty sport" - mówi minister.

Jak dodawał polityk, kwestia dezubekizacji sportu nie jest rzeczą fundamentalną dla nowej ustawy, niemniej jest jej istotnym elementem.

"Jest to jeden z elementów - nie jest to kluczowy zapis, bo takimi najważniejszymi zapisami są ograniczenia kapitałowe i to jest spory problem, że ze związków sportowych wypływały pieniądze, że znajomi członków zarządu gdzieś tam świadczyli usługi na rzecz związku, więc to był taki realny problem, natomiast to (dezubekizacja - red.) jest jeden z problemów. Oczywiście my nie przeprowadzaliśmy szerokiej analizy we wszystkich związkach sportowych w tym względzie, natomiast ja uważam, że jest to bardzo ważny element" - powiedział polityk.

9.01.2017, 14:10