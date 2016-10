Polska w remoncie: Czas bronić dobrego imienia Polski!

reklama

"Pracujemy w chwili obecnej nad taką instytucją, która nie będzie umieszczona bezpośrednio w Ministerstwie Kultury" – mówił prof. Piotr Gliński, minister kultury w programie „Cztery strony”, w TVP Info, pytany o to, czy powstanie instytucja, która by w imieniu państwa polskiego, uzbrojona w armię prawników, wytaczała procesy m.in. za sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Prof. Gliński mówił, że instytucja, która będzie walczyła o dobre imię Polski, będzie umieszczona w pewnej instytucji związanej z Ministerstwem Kultury, po przekształceniach w Ministerstwie Skarbu.

"Będzie dedykowana tej kwestii. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o te sprawy, to widać poprawę, bo znacznie więcej instytucji, nie tylko sama Reduta Dobrego Imienia, ale też chociażby Fundacja im. Kurtyki, chce się angażować w te działania. Również prezydent oraz IPN. Mamy nowe rozwiązania prawne, mamy współpracę z kancelariami prawnymi. Już wiele zrobiliśmy w tym kierunku, żeby było dobrze" – mówił. Dodał, że ta specjalna komórka będzie finansowana z budżetu na 2017 rok.

Pytany o projekty, które sprawią, że kultura będzie elementem polityki historycznej, powiedział, że takowe będą realizowane.

"Podchodzimy do tego pluralistycznie, w sensie inspirowania twórców, stwarzania im odpowiednich warunków, by angażowali się w jakimś sensie w tę politykę. To nie ja wymyślam tematy, ja mam stwarzać płaszczyznę" – mówił.

Jako przykład podał konkurs, który został ogłoszony parę miesięcy temu. Po pierwszym etapie było ok. 850 projektów filmu historycznego, teraz wybieranych jest 50 najlepszych, a ich twórcy otrzymają małe stypendia, pięć z nich będzie wybranych do produkcji.

"Środowisko się bardzo obudziło. Twórcy przychodzą do mnie z pomysłami na filmy, a to o armii Andersa, a to o Piłsudskim" – mówił.

Prof. Gliński powiedział, że „Polacy bardzo dobrze odnoszą się do tego rodzaju instytucji, jak nowoczesne muzea”.

"Rozpoczęliśmy budowę sieci takich muzeów w Polsce, tych muzeów, które przez ostatnie 27 lat nie były w Polsce budowane" – mówił. Sztandarowym projektem ma być Muzeum Historii, które powstanie w warszawskiej Cytadeli.

26.10.2016, 20:35