Polska w remoncie: będą wyższe emerytury!

Już od 1 marca 2017 3 miliony Polaków będą mogły cieszyć się wyższymi emeryturami. Wysokość najniższego świadczenia ma wynosić 1000 zł miesięcznie.

Waloryzację emerytur i rent potwierdziło Centrum Informacyjne Rządu po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Od 1 marca przyszłego roku najniżesz emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będą podniesione do 1000 zł. Świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe zostaną podniesione o 0,73 proc.

Tego rodzaju działania rządu są dedykowane najuboższym grupom emerytów i rencistów w naszym kraju. świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych zasadach waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln zł świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób)”

Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji zakłada, że najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł, tj. o 117,44 zł, renty socjalne z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł.

„Podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł. oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia” –czytamy w komunikacie. Zyskają na tym najuboższe grupy emerytur i rencistów.

Nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie zajmował się teraz parlament.

JJ/TVP.info, Fronda.pl

25.10.2016, 20:15