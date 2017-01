Polska w remoncie: 500 Plus zmniejszy ubóstwo wśród dzieci aż o 77%

reklama

Program Rodzina 500 plus przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa o kilkadziesiąt procent - szacuje Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).

Według raportu pt. „Przewidywane skutki społeczne 500 plus: ubóstwo i rynek pracy" autorstwa dr hab. Ryszarda Szarfenberga z EAPN Polska, świadczenie 500 plus spowoduje spadek ubóstwa skrajnego dzieci o 77 proc. Dzięki programowi o 16 proc. ma zmniejszyć się również ubóstwo energetyczne, a o 23 proc. ubóstwo relatywne ogółem.

Badając szacunkowy wpływ 500 plus na ubóstwo, w raporcie obliczono miary ubóstwa i nierówności w modelu bez uwzględnienia świadczeń w ramach programu 500 plus, a także po ich wprowadzeniu tego świadczenia. Porównano tak otrzymane wartości. Należy zaznaczyć, że nie wzięto pod uwagę możliwego wpływu programu na zachowania osób w gospodarstwach domowych, np. wynikającego ze zmniejszenia dochodu z zarobków w wyniku ewentualnej rezygnacji z pracy.

W raporcie oszacowano także wpływ programu 500 plus na aktywność zawodową kobiet. W tym celu porównano kilka wskaźników rynku pracy dla kobiet z III kwartału 2015 roku i III kwartału 2016 roku oraz z pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Uzyskane wyniki wskazują na przyrost liczby biernych zawodowo z powodów rodzinnych (o 8 proc.).

Jak podkreślono w raporcie, informacje dotyczące wpływu programu 500 plus na ubóstwo i nierówności społeczne mają charakter orientacyjny. Kompleksowe dane na ten temat będą dostępne w drugiej połowie 2017 roku.

Z raportu GUS „Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014" wynika, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób, natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn. w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) - ok. 6,2 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa GUS szacuje na ok. 4,6 mln.



Źródło: Raport „Przewidywane skutki społeczne 500 plus: ubóstwo i rynek pracy"

13.01.2017, 19:30