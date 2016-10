Polska w budowie: Morawiecki: Cieszę się z Toyoty

reklama

"Łączna wartość inwestycji Toyoty w Wałbrzychu to 650 mln zł, a łączna wartość inwestycji Toyoty dzisiaj to ponad 4 mld zł, w zaokrągleniu miliard euro" - powiedział dziś wicepremier, minister finansów i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zapowiadał najnowsze inwestycje koncernu Toyota w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

"Toyota jest liderem światowym w silnikach hybrydowych, samochodach hybrydowych. Tym bardziej cieszę się, że transfer tej technologii będzie mógł do Polski również przebiegać. Przede wszystkim stawiamy na to, aby nasza wysoko kwalifikowana kadra techniczna we współpracy z bardzo wyspecjalizowanymi firmami, takimi jak globalny lider samochodowy Toyota, tworzyła nowe produkty. Toyota jest już u nas wiele lat, natomiast jest to zupełnie nowa inwestycja" - mówił wicepremier Morawiecki.

W Polsce mają być produkowane przekładnie do napędów hybrydowych (Wałbrzych) oraz silniki benzynowe (Jelcz-Laskowice).

Toyota przekonuje, że przekładnie do napędów hybrydowych to kluczowy element technologii hybrydowej tej firmy.

Obecnie istnieje już fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, produkująca silniki Diesla. Teraz jej produkcja zostanierozszerzona o slniki benzynowe.

Oba zakłady, z Wałbrzycha i Jelcza-Laskowic, zostaną złączone w jedną firmę, która otrzyma nazwę Toyota Motor Manufacturing Poland.

ol/Fronda.pl

20.10.2016, 12:31