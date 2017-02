Polska uznana regionalną potęgą, zaproszona na G20

reklama

To znaczący sukces, Polska jest dostrzegana - mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski na antenie TVP o zaproszeniu Polski na marcowy szczyt G20. W niemieckim Baden Baden, gdzie obradować będą przedstawiciele najznaczniejszych państwa świata, obecny będzie wicepremier, minister finansów i rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Został tam zaproszony szef resortu finansów Niemiec, Wolfgang Schäuble, podcas ostatnich obrad ministrów finansów państw Trójkąta Weimarskieego (Polski, Niemiec i Francji).

Waszczykowski stanowczo odrzucił krytykę tych, którzy dezawuują znaczenie obecności Morawieckiego w Baden Baden. "Gdyby to był sukces poprzedniej administracji polskiej, to by uznawali go za sukces, a ponieważ jest to sukces obecnego rządu, to nie jest sukces" - powiedział minister. Jak dodał, już w swoim pierwszym sejmowym expose mówił, że Polska będzie starać się o udział w G20. Powtórzył to także w ostatnim expose - i rzecz okazała się realna. Waszczykowski wyznał, że rozmawiał o tym także z kanclerz Angelą Merkel, gdy gościła niedawno w Polsce.

G20 spotyka się w różnych formułach. W Baden Baden nie będzie obrad w formule najważniejszej, a zatem w gronie prezydentów i premierów, ale będą ministrowie finansów. To i tak bardzo znaczące spotkanie, bo spotkania G20 właśnie od obrad ministrów finansów się rozpoczęły. "zostaliśmy zaproszeni do tego istotnego jądra pracy G20" - powiedział Waszczykowski.

"Mam nadzieję, że ten sukces zostanie uzupełniony jeszcze w czerwcu wyborami Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ" - dodał minister.

27.02.2017, 12:40