Polska uniezależniona od gazu z Rosji! Podpisano kolejną umowę z USA

2 miliony ton LNG rocznie przez 20 lat - tyle wynosić będą dostawy gazu realizowane przez stronę amerykańską do portu Świnoujście. Dzisiejsza podpisana umowa właściwie zapewnia Polsce niezależność od gazu z Rosji.

"Ten kontrakt jest ważnym krokiem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski na drodze do jej niezależności energetycznej. W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy z Polską strategiczny dialog w obszarze energii. Rząd Prezydenta Trumpa jest zobowiązany, by angażować się w zwiększanie dywersyfikacji źródeł energii, rozwijanie bezpieczeństwa energetycznego, wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenie w ten sposób dobrych warunków do rozwoju rynku w Polsce i w całym regionie" – powiedział Rick Perry, Sekretarz Energii USA.