Polska staje się fabryką Europy

Prawie 3,5 mln Polaków pracuje w przemyśle. Polska staje się powoli "fabryką Europy". W firmach produkcyjnych zatrudniony jest co piąty pracownik w Polsce.

Więcej osób zatrudnionych w przemyśle jest w Unii Europejskiej jedynie w Czechach i na Słowacji. Co więcej to Polska jest na trzecim miejscu, gdy idzie o wzrost produkcji, wyprzedzana jedynie przez Litwę i Irlandię. Wolno rośnie za to produkcja w europejskim gigancie, Niemczech.