Polska rozwija się skokowo. Rosną płace, rosną ceny żywności

NieJedzcieKapustySkoroJestZaDroga 17.6.19 11:44

Otrzymujący państwowe jałmużny muszą je podwójnie zwrócić do kasy państwa w galopujących wydatkach. Tak to faktycznie działa, choć kato-ciemnota sądzi, że dewocyjny rząd otrzymuje pieniądze od pambuka i bozi do rozdawania.

Kształcę dzieci tak, żeby mogły stąd uciec, kiedy tylko będą zdolne samodzielnie radzić sobie w normalnym świecie.