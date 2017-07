Polska Razem: Weto prezydenta przyjmujemy ze zrozumieniem

"Zdecydowanie podtrzymujemy wolę przeprowadzenia głębokich reform wymiaru sprawiedliwości. Przypominamy, że jedną z pierwszych poważnych prób naprawy sądownictwa podjął lider naszej partii, Jarosław Gowin" - od takich słów zaczyna się oświadczenie Prezydium Polski Razem.

Partia Jarosława Gowina postanowiła przedstawić swoje stanowisko w sprawie ustaw zmieniających polskie sądownictwo. Polska Razem podtrzymuje "wolę przeprowadzenia głębokich reform wymiaru sprawiedliwości".

"Ze zrozumieniem przyjmujemy weto Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym. Krytyczne argumenty podniesione przez Głowę Państwa są zbieżne z zastrzeżeniami, jakie nasza partia podnosiła na forum koalicyjnym wobec projektu ustawy" - stwierdzono w oświadczeniu.

W Stanowisku Polski Razem podkreślono również rolę protestujących przeciw zmianom w sądownictwie. "Dostrzegamy, że w protesty przeciwko wprowadzeniu ustaw o sądownictwie włączyło się wiele osób szczerze zatroskanych o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Szanujemy motywy, którymi się kierujecie. Jednocześnie apelujemy do Was, byście nie pozwolili politykom opozycji wykorzystywać Waszego sprzeciwu do walki partyjnej" - napisano w oświadczeniu.

W ostatniej części oświadczenia partia Gowina podkreśla: "Nasz rząd wywiązał się już z dużej części zobowiązań, jakie podjęliśmy w kampanii wyborczej. Jedność i determinacja są niezbędne, by kontynuować naszą misję i w 2019 roku przedłużyć mandat zaufania Polaków".

krp/polskarazem.pl, Fronda.pl