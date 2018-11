Polska przywraca kontrolę na granicach! Przejścia z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją ograniczone

"Od 22 listopada na polskich granicach zostaną przywrócone kontrole graniczne. Jest to rozwiązanie tymczasowe" - czytamy w oficjalnym komunikacie Straży Granicznej.

Oznacza to, że od czwartku chcąc przekroczyć granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będziemy mogli tego dokonać wyłącznie w 264 wyznaczonych miejscach. Kontrole przywrócone zostaną także na portach morskich i lotniskach.

Kontrolowane będą jednak wyłącznie osoby wjeżdżające do Polski. Osoby i pojazdy do kontroli będą typowane na podstawie analizy ryzyka i informacji przekazywanych przez służby sąsiednich państw. W razie ustalenia osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do Polski.