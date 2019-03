Polska przekazała 17,5 mln na pomoc dla Syrii

Maria Błaszczyk 14.3.19 19:39

17,5 miliona - 50 groszy na obywatela...

Taka potęga jak Czechy - zadeklarowała 21 mln euro, co na obywatela daje 16 razy więcej.

Słowacja - 6 mln euro - 8 razy więcej na obywatela...

Rumunia - 12 mln euro - 4 razy więcej...

Niemcy, które naprawdę dla tych ludiz dżo zrobiły - przekażą 1,300 mln - 16 euro na obywatela, co daje jakieś 256 razy więcej...

Sam budżet kancelarii prezydenta -to12 razy więcej.

Nagrody co się należały - to kilkanaście procent tej sumy...



To jest po prostu żałosne. Cud gospodarczy - a my się zachowujemy jak Ebenezer Scrooge - ale dużo mamy do powiedzenia o wartościach, prawda? Europę chcemy rechrystianizować... Uczyć Europejczyków moralnosci, szerzyć "Cywilizację życia" - a jednocześnie szkoda nam paru zł na realne ratowanie ludzi...

Niedobrze się robi... Kulson, ale wstyd...