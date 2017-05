Polska prosi USA o pomoc w ekstradycji nazisty

reklama

Polska prosi USA o pomoc w ekstradycji ukraińskiego nazisty, który jest oskarżony o zbrodnie przeciw narodowi polskiemu.



Rzeczony zbrodniarz to obecnie 98-letni Mychajło Karkoc. Od niemal siedemdziesięciu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyemigrował pod koniec lat czterdziestych.



Już w marcu tego roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informowała o tym, że wystąpi o ekstradycję Karkoca. Teraz jak podaje Polskie Radio, wysłano oficjalną prośbę do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości o przeprowadzenie badań lekarskich, które pozwolą na ustalenie stanu zdrowia Karkoca. Zależnie od wyniku tych badań, zbrodniarz będzie mógł przybyć do Polski i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.



W rozmowie z polskimi mediami rzecznik Departamentu Sprawiedliwości USA Peter Carr powiedział, że z zasady postępowania ekstradycyjne nie są komentowane, nie wiadomo więc, kiedy strona polska otrzyma odpowiedź od Amerykanów.

przk/Polskie Radio

9.05.2017, 16:20