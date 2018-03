Polska premiera „Oblata” Jorisa-Karla Huysmansa. To naprawdę warto przeczytać!

Kolejny - ostatni tom doskonałej trylogii francuskiego pisarza Jorisa-Karla Huysmansa pt. „Oblat” ujrzał światło dzienne w rok po wydaniu poprzedniej części dzieła - „Katedry”, w przekładzie Marcina Masnego.



Fundacja Instytut Globalizacji po ponad stu latach od światowej premiery, opublikowała znakomitą książkę Jorisa Karla-Huysmansa pt. „Oblat”. Jest to kontynuacja wydanej w zeszłym roku „Katedry”, ostatni tom trylogii obrazującej mozolny proces nawrócenia głównego bohatera i zarazem autora książki.



Historia ukazuje jak z literata i typowego, bardzo rozrywkowego przedstawiciela paryskiej bohemy, bohater przechodzi osobiste spotkanie z Bogiem, co skłania go do poświęcenia życia Kościołowi w charakterze świeckiego mnicha. Jest to przepiękna klasyczna powieść katolicka, arcydzieło literatury europejskiej.



Joris-Karl Huysmans (1848-1907) jest jednym z najważniejszych pisarzy francuskich, założycielem i pierwszym prezydentem prestiżowej Akademii Goncourtów. Początkowo zafascynowany naturalizmem, impresjonizmem, a potem dekadencją. Był znany także jako krytyk sztuki. Postać pisarza przypomniał niedawno Michelle Houellebecq w bestsellerowej powieści „Uległość”.



Zasłynął erudycyjną i szokującą powieścią „Na wspak” (1884) z wątkami homoseksualnymi. Kolejna książka – „Là-Bas” (1891) była jeszcze bardziej skandalizująca, opisywała bowiem zjawisko francuskiego satanizmu. Jednak najbardziej spektakularnym i nieoczekiwanym epizodem jego burzliwego życia było porzucenie świata i powrót do chrześcijaństwa.



„Oblat” jest zwieńczeniem duchowej drogi głównego bohatera. Finałem książki jest wstąpienie Durtala (z którym utożsamiano samego autora) do zakonu trapistów gdzie znajduje azyl i tworzy dzieło swojego życia, trylogię: „W drodze”, „Katedrę” oraz „Oblata” - jedyne w swoim rodzaju świadectwo odnalezienia Boga w mistycyzmie, modlitwie i sztuce.



Patronat nad wydaniem objęli: „Gość Niedzielny”, „Idziemy” oraz „TV Republika”