Polska - Paradis Judaeorum - Szkalowana jako współsprawca zagłady

1012 rok - Cesarz Niemiecki Henryk II wypędza Żydów z Moguncji

1288 rok - Regent Królestwa Neapolu Robert d'Artois nakazuje wypędzenie Żydów z całych południowych Włoch

1290 rok - Król Anglii Edward I wydaje edykt o wygnaniu Żydów (wszystkich Żydów, w liczbie ok. 16 tys., załadowano na statki i odesłano na kontynent, dotarli tylko nieliczni, bo większość Anglicy najpierw obrabowali, a potem potopili)

1346 rok - wygnano Żydów z Bazylei w Szwajcarii

1360 rok - wygnano ich z Węgier

1394 rok - z Francji

1421 rok - z Austrii

1491 rok - wygnanie Żydów z Rawenny

1492 rok - Królowie Hiszpanii Izabela I Kastylijska i Ferdynand II Aragoński wydali edykt nakazujący wypędzenie Żydów z Królestwa Hiszpanii i wszystkich jej posiadłości

1493 rok - Król Sycylii Ferdynand II Aragoński wyrzuca Żydów ze swojego królestwa

1495-1503 Żydzi zostali wygnani z Litwy

1496 rok - Żydów wypędzono z Portugalii (edykt Króla Manuela I Szczęśliwego), również w tym samym roku Cesarz Rzymski Maksymilian I Habsburg wypędził Żydów ze wszystkich swoich dziedzicznych ziem

1510 rok - Żydzi zostają wygnani z Brandenburgii

1547 rok - Car "Wszech Rusi" Iwan Grozny odmawia Żydom prawa zamieszkania w Rosji, a nawet przejazdu przez swoje państwo!

1550 rok - Żydzi zostają wygnani z Genui

1571 rok - Republika Wenecka podejmuje decyzje o wygnaniu wszystkich Żydów z Wenecji i z wysp adriatyckich

Kiedy w 1528 roku Niderlandy dostają się pod władzę Cesarza Rzymskiego Karola V Habsburga wszyscy Żydzi zostają wypędzeni

1590 rok - Król Hiszpanii Filip II nakazuje wyrzucenie Żydów z Lombardii...

...wszystkim wygnaniom Żydów towarzyszyły krwawe pogromy i powszechne prześladowanie... uciekali głównie do Polski, która sami nazwali "Paradis Judaeorum" (Żydowski Raj). W XVI wieku 3/4 wszystkich Żydów żyjących na świecie mieszkało w Polsce! Teraz doszło do tego, ze ich premier, Benjamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym w dniu 14.02.br., na terenie Polski, w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich (wybudowanym przez Polaków kosztem 300 mln zł i utrzymywanym przez Polaków kosztem ponad 10 mln zł rocznie!), oskarża nas, czyli cały Naród Polski, o to ze współpracowaliśmy z nazistowskim reżimem w zabijaniu Żydów w ramach Holokaustu!