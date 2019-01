Polska odpowiedziała KE w sprawie Sądu Najwyższego

Polska przesłała Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Dowiedziała się o tym nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.



Polska przesłała Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Dowiedziała się o tym nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o informację dotyczącą wdrożenia wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu ustawy i przywróceniu do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Dziś mijał termin przysłania miesięcznego raportu do Komisji, do czego zobowiązali Polskę sędziowie Trybunału w wyroku ogłoszonym 17 grudnia. Od tej odpowiedzi zależy, czy Komisja wycofa skargę z Trybunału.​