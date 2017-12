Polska ocaleje - spełniają się słowa abp. Cieplaka

Pan włada przyszłością

Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem!

s. Jan Cieplak (1857–1926) kilka miesięcy przed śmiercią został wyznaczony na arcybiskupa Wilna. Przypisywane jest mu autorstwo wiersza z roku 1888 lub 1889. To co napisał w swoim wierszu to prorocze słowa, które możemy odczytywać jako obwieszczenie tego co ma przyjść i co już się stało. Bóg zawsze informuje i przestrzega przez swoich proroków:

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,

wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę

i człowiek nieprawy swoje knowania.

Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,

i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi

ani wasze drogi moimi drogami –

wyrocznia Pana.

9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,

tak drogi moje – nad waszymi drogami

i myśli moje – nad myślami waszymi.(Iz 55,6-9),

Dlatego Bóg informuje nas wcześniej i zna przyszłość, chciejmy odczytać prawidłowo te wskazówki i szukajmy świętych kapłanów, którzy je nam wyjaśnią i wskażą drogę do Nieba.

Autor: ks. Jan Cieplak – 1888 r.

Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze:

Patrz, to wszechświata pisane są losy

I ręką Bożą rzucone w kolei tak,

Jak Bóg ułożył losy człowiecze.

A tej, o którąś się modlił i płakał,

Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje.

Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje,

Niedługo będzie jęczeć pod przemocą.

Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie,

Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje,

A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna

Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży,

Na straży ziem tych swe serce położy.

Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze,

Ciężko doświadczą was wyroki Boże.

Nim się następne ćwierćwiecze przechyli

Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny,

Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa

Krzyż splugawiony znów weźmie za godło,

Pocznie narody pożerać dokoła.

Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci

Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa

Całą potęgę na kraj twój rzuci.

A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali,

Który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi.

Próżno dobywać będziecie oręża,

Na ten raz w walce on zwycięża!

Lecz zginie własnym jadem zatruty.

Wicher z południa zawieje na państwa,

Runie najeźdzca i przemoc tyrańska!

Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony

Choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty,

Próżno się miotać będzie jak szalony –

W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty!

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci

Krwią się zachłyśnie własną i upadnie.

Ten niby „olbrzym” przed karłem z północy

Drugi cios straszny z południa otrzyma,

A smok ze wschodu dobije olbrzyma.

Pokój się Boży ustali w Warszawie,

Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie

Polska ku morzom granicami sięgnie.

Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela,

Dla tych co wątpią, dzień sądu i kary.

Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy

A jam się ocknął na swoim klęczniku

I jeszczem słyszał jak mówił z daleka:

Niech się twój naród burzy nie ulęknie,

Gdy Bogu ufa to w gromach nie pęknie.

Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy

I zanim nadejdą dni lata gorące,

W proch zetrze wrogów i wyjdzie słońce.