Polska nie ugnie się przed Brukselą! Zdecydowane stanowisko premiera Morawieckiego!

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Brukseli, że Polska nie zgodzi się na zaostrzenie i tak bardzo ambitnych już celów klimatycznych - informuje korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o plan zakładający zero emisji CO2 do 2050 roku.

Szef rządu mówił o tym przed rozpoczęciem szczytu na którym jednym z tematów będzie długoterminowa strategia klimatyczna. Chodzi o zobowiązanie do neutralności węglowej do 2050 roku, czyli o to, by unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2 - tyle samo pochłaniała co emitowała.