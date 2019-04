Polska na początku 2018 roku liderem w wykorzystywaniu środków unijnych

1. Na początku kwietnia minister Jerzy Kwieciński poinformował o znaczącym przyroście liczby wniosków o inwestycje współfinansowanych ze środków unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2014-2020, złożonych do końca marca tego roku w ramach programów rządowych.

Z beneficjentami podpisano umowy na 48,5 tysięcy inwestycji, wartość tych wszystkich projektów to jak już wspomniałem kwota około 400 mld zł, co stanowi 75% dostępnych dla Polski z funduszy unijnych.

Do końca marca KE wypłaciła Polsce ponad 91 mld zł z polityki spójności przy czym w ramach programów krajowych była to kwota około 59 mld zł, a w programach regionalnych około 32 mld zł, czyli odpowiednio 25% i 24% puli środków przeznaczonych dla Polski

Sumarycznie to kwota wynosząca ponad 21 mld euro, co czyni nas liderem wykorzystania środków unijnych zarówno jeżeli chodzi o zawieranie umów, jak i wartość rozliczonych dotacji z Komisją Europejską.

2. Przyśpieszyły podpisywanie umów i wykorzystanie środków unijnych także samorządy województw, do końca marca marszałkowie podpisali 35 tysięcy umów na prawie 134 mld zł z tego dotacje unijne to ponad 91 mld zł, a pozostałe środki do pieniądze z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, czy rolników.