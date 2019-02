Polska liderem wzrostu PKB w Unii Europejskiej!

Według wstępnych wyników GUS w roku 2018 składające się na popyt krajowy spożycie ogółem wzrosło o 4,3% w ujęciu rok do roku, w tym spożycie gospodarstw domowych wzrosło o 4,5% w porównaniu do 2017 roku.

3. To bardzo optymistyczne dane, jeżeli chodzi o wzrost PKB za cały rok 2018, choć przypomnijmy, że założenia przyjęte do budżetu były nad wyraz ostrożne (przyjęto w nich wzrost PKB w 2018 roku tylko w wysokości 3,8%).

Trochę niepokojące mogą być sygnały płynące od naszych głównych partnerów handlowych (głównie Niemiec), gdzie nastąpił spadek PKB w stosunku do poprzedniego kwartału, o 0, 2%, choć w stosunku do III kwartału roku 2017 roku był to ciągle wzrost o 1,2%.