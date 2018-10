Polska łagodzi w Brukseli napięcia w sprawie Brexitu. Morawiecki na konferencji

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Brukseli zaznaczył, że Polska osiągnęła w polityce migracyjnej dokładnie to, co założyła.

"Polska w oczach wielu państw zyskuje jako stabilny kraj, który chce doprowadzić do kompromisu w kwestii Brexitu" – mówił premier, odnosząc się do rozmów, które miały miejsce podczas posiedzenia RE. Morawiecki wskazał, że to właśnie Polska jest krajem, który proponuje w palącej kwestii Brexitu elastyczne rozwązania. Rozmowy na temat opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię od dłuższego czasu odbywają się w bardzo nerwowej atmosferze.

"Podczas szczytu pokazaliśmy, że potrafimy proponować rozwiązania, które dają większą nadzieję na porozumienie. Jesteśmy na dobrej drodze, by je wypracować"-zapewnił polityk. Pytany o kwestię kryzysu migracyjnego, szef polskiego rządu wskazał, że rośnie liczba państw członkowskich UE, które podzielają zdanie naszego kraju w tej sprawie, a pod względem polityki migracyjnej udało się Polsce osiągnąć to, co sobie założyła, co stanowi dobry znak. "Nasza pozycja negocjacyjna przebiła się"- podkreślił Morawiecki.