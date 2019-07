,,Polska Księżna'' zakłada ,,partię ekspertów''. Zapomniała o nazwiskach i programie...

Zapewniła , że będzie to partia oparta na „ekspertach, fachowcach i przedsiębiorcach”. Ją samą wiele osób pamięta między innymi z tego, że przekonywała iż reprezentuje Polskę na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Jałcie, co zdementowało MSZ. To forum spotkań przede wszystkim rosyjskich biznesmenów, których pozdrowił między innymi prezydent Rosji Władimir Putin.