Polska: Katolicka wyspa w morzu niewiary

94 proc. Polaków deklaruje przynależność do wyznania religijnego. Z tego prawie 92 proc. to katolicy, niespełna 1 proc. - prawosławni.

3 proc. to ateiści, 6 proc. to osoby obojętne religijnie.

Spośród Polaków w wieku 16-34 lata wierzących jest ok. 74,5 proc., ateistów 5 proc., obojętnych ok. 7,5 procent.

W mszy świętej lub nabożeństwach uczestniczy co tydzień lub częściej połowa Polaków. Dalsze 17 proc. robi to od 1 do 2 razy w miesiącu. Aż 26 proc. Polaków do kościoła chodzi przy okazji świąt lub rzadziej, a 6 proc. nie chodzi do niego nigdy.