,,Polska jest silna w sojuszach!'' Uroczysta defilada w Warszawie

- Święto Narodowe 3 Maja w tym roku jest również okazją do uczczenia 20-lecia obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w Unii Europejskiej. To ważne daty w historii Polski. Przystąpienie zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej naszego kraju potwierdziło cywilizacyjną i kulturową przynależność Polski do świata Zachodu. Uwolniło potencjał, dzięki któremu dziś możemy powiedzieć, że polskie siły zbrojne są skuteczne, że są sprawnie dowodzone, że konsekwentnie wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas uroczystej defilady „Silni w sojuszach”.