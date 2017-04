Polska jednym z najbezpieczniejszych krajów świata – ZOBACZ mapę, gdzie jest najgorzej!

reklama

screenshot/YouTube reklama

Center for Strategic and International Studies – amerykański think tank opublikował mapę zawierającą dane o atakach terrorystycznych na świecie w latach 2012-2015. Polska jest w gronie najbezpieczniejszych państw świata.

Na mapie CSIS widać wyraźnie, że najwięcej zamachów miało miejsce w Iraku, a obok tego państwa w Pakitanie, Afganistanie i Indiach. Europa też mocno nie odstaje, czego dowodem chociażby ostatni zamach w Paryżu. Polska na tym tle prezentuje się bardzo dobrze, a w latach 2012-2015 na terenie naszego kraju nie doszło do żadnego zamachu. Tylko sześć innych krajów Europy może się pochwalić podobnym bilansem.

Taką sytuację doskonale podsumował minister Mariusz Błaszczak, który twierdzi, że nauka z zamachów w Europie zachodniej powinna być dla nas jedna: "nie popełniać tych błędów, jakie Francja (popełniła) kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym obecny rząd zmienił politykę rządu poprzedniego – nie przyjmujemy uchodźców, de facto imigrantów z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu".

This interactive map tracks global terror attacks from 2012-2015: https://t.co/tsOkqm1jB7 pic.twitter.com/tZiNQxVHtL — CSIS (@CSIS) 21 kwietnia 2017

krp/niezalezna.pl, Fronda.pl

22.04.2017, 16:00