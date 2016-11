Dajcie Polakom broń! Jesteśmy w tyle Europy!!!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Witold Daniłowicz, radca prawny, rozmawiał z RP.pl na temat posiadania broni w Polsce. Okazuje się, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem w Europie. Prawnik mówi, że nie można demonizować samego posiadania broni.

„Wszystkim się wydaje, że jak złagodzimy przepisy, to ludzie będą biegali po ulicach i strzelali do wszystkiego, co się rusza. Ja nie widzę takiego zagrożenia.” – zauważa Daniłowicz.

Broń potrzebna do dokonywania aktów przestępczych nie pochodzi najczęściej ze źródeł legalnych, na co również zwraca uwagę rozmówca RP.pl:

„Jeżeli komuś potrzebna jest broń w celach przestępczych, to i dziś może ją zdobyć. Natomiast normalnemu obywatelowi nie jest łatwo uzyskać pozwolenie na broń.”

Na końcu Daniłowicz zwraca uwagę na to, że Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie i edukacja w tym zakresie jest ważna, także ze względu na obronę terytorialną:

„Pamiętajmy też o tym, że jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. (…) Coraz mniej ludzi potrafi posługiwać się bronią, coraz mniej ludzi wie, mówiąc żartem, z którego końca karabinu wylatuje pocisk... Z punktu widzenia obrony terytorialnej taka wiedza jest potrzebna.”

dam/rp.pl,Fronda.pl

30.11.2016, 18:00